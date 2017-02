"C'est une humiliation": le traitement de Michy Batshuayi par Antonio Conte critiqué, l'ancien standarman moqué sur les réseaux sociaux (vidéo)

S’il donne pourtant satisfaction à chaque fois qu’il en a l’occasion sous le maillot des Blues, Michy Batshuayi doit se contenter du banc, et, parfois, de quelques minutes tout au plus en Premier League avec Chelsea. Un traitement qui irrite.

Ce mardi soir, alors que Chelsea partageait l’enjeu sur le terrain de Liverpool (1-1) dans le match au sommet de cette 23e journée de Premier League, Michy Batshuayi a pu monter au jeu à la 93e minute, à la place de Diego Costa. L’ancien joueur du Standard a à peine eu le temps de se mettre en route que l’arbitre sifflait déjà la fin de la rencontre, sans qu’il n’ai pu toucher le moindre ballon. Sur la toile, certains s’amusent de cette situation, à l’image d’une vidéo qui montre « tout le match de Michy Batshuayi » et sur laquelle on voit l’attaquant de 23 ans monter au jeu pour quelques secondes à peine.

Michy Batshuayi's ENTIRE AND COMPLETE GAME vs Liverpool. pic.twitter.com/B5IF62jtbR — JMichael (@m1897) 31 janvier 2017

Mais nombreuses sont les personnes à se poser de réelles questions sur le traitement de l’ancien attaquant de l’OM par Antonio Conte. S’il est tout à fait logique que Diego Costa lui soit préféré en pointe de l’attaque des Blues, il est plus étonnant de voir que le Diable rouge ne reçoive pas sa chance lorsque l’Espagnol est absent. Jan Mulder, ancien joueur d’Anderlecht et aujourd’hui analyste pour Play Sports, trouve cette situation « humiliante » pour le jeune Belge. « Laisser monter quelqu’un une seconde pour rien sur le terrain… Il faudrait aller se plaindre au syndicat des joueurs et dire que c’est une humiliation de la part de son employeur. Vraiment, ça, je n’accepte pas, et ce n’est pas la première fois », s’indigne le Néerlandais. Marc Degryse partage le même avis : « Il devrait dire qu’il veut partir, Conte n’a quand même pas besoin de lui. S’il sert à ça à Chelsea, autant le laisser partir ».

Car s’il compte 15 apparitions en Premier League depuis le début de saison, Michy Batshuayi ne totalise en réalité que 90 minutes sur le terrain. Un chiffre qui en dit long sur le statut dont il jouit auprès de son entraîneur Antonio Conte. Ce dernier a pourtant récemment assuré qu’il comptait sur lui, raison pour laquelle le Belge n’a pas été prêté cet hiver.