Froid et très ensoleillé: le mois de janvier sortait de la norme

Le premier mois de l’année 2017 a été «anormalement très ensoleillé», indique mercredi l’IRM dans son bilan climatologique de janvier. Le soleil a brillé pendant 82 heures et 57 minutes à Uccle, contre 58 heures et 34 minutes habituellement. Cette statistique s’explique par le faible nombre de jours très nuageux: 15 contre une moyenne de 20,3.

La température moyenne du mois de janvier s’est également révélée plus froide que d’habitude: 1,1 degré en moyenne à Uccle, contre une normale de 3,3 degrés. Il faut retourner en 2010 pour trouver une température moyenne plus basse (0,1 degré), précise l’IRM.

La température la plus chaude du mois a été enregistré le 28 janvier avec 12,2 degrés à Begijnendijk. La plus basse remonte aux 22 et 23 janvier, avec un minimum de -17,2 degrés à Elsenborn et Givry.

Une quantité de précipitations normale a par ailleurs été enregistrée durant le mois de janvier avec 63,7 mm en 19 jours, ajoute encore l’IRM.