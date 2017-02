Anonymous menace Donald Trump et appelle au boycott des produits américains

Le collectif de hackers Anonymous assure détenir des informations sensibles sur les liens troubles entre Donald Trump, le nouveau président américain, et la Russie et menace de tout révéler publiquement.

Via un de ses comptes Twitter, le collectif Anonymous appelle les internautes à ne plus acheter de produits fabriqués par des entreprises américaines afin de montrer son désaccord avec la politique du nouveau président américain Donald Trump : « Nous devons nous unir contre la tyrannie », peut-on lire dans ce message. « Trump est une menace, et pas seulement pour les États-Unis, nous devons nous protéger », expliquent les hackers.

Ces derniers appellent donc les citoyens à multiplier les manifestations, mais assurent également détenir des informations sensibles sur des relations entre Donald Trump et la Russie concernant « des liens financiers et personnels avec des hors-la-loi russes, des trafiquants d’enfants et des blanchisseurs d’argent ». « Ce n’est plus les années 1980. L’information ne disparaît pas, elle est là », explique le collectif, sans toutefois amener de preuve concrète de l’existence de ces informations.

Anonymous avait déjà « attaqué » Donald Trump durant sa campagne présidentielle et avait même dévoilé des informations comme ses numéros de portable ou de sécurité sociale. Donald Trump, qui n’a pas l’habitude de se laisser faire sur le réseau social, n’a pas encore répondu.