Les constructeurs refusent majoritairement de donner les informations de la "boîte noire" de votre voiture en cas d'accident: voici la liste des exceptions

Ce lundi s’est ouvert, en Flandre, un procès concernant un accident mortel qui s’est déroulé à Diksmuide en juin dernier. Petite particularité, les deux véhicules impliqués avaient un « Event Data Recorder » et les constructeurs des Volvo et Porsche accidentées ont accepté de dévoiler ces informations enregistrées par cet appareil. Les victimes assurent ne se souvenir de rien et ce sont donc ces données qui vont déterminer les circonstances du drame

L’« Event Data Recorder » est une sorte de « boîte noire » qui récolte en permanence les paramètres de conduite, mais ceux-ci ne sont enregistrés (durant cinq secondes) qu’en cas de mouvement brusque (freinage sec, airbag qui se déclenche, choc...). Ces données peuvent être très intéressantes pour les constructeurs puisque les mouvements du volant, la vitesse, l’éventuel dépassement de ligne blanche ou encore le fait d’avoir sa ceinture sont enregistrés.

L’objectif de ce petit appareil est de permettre aux constructeurs d’améliorer leurs véhicules, et non pas, a priori, de déterminer qui est en tort ou pas lors d’un crash. Mais pour lire ses informations, les fabriquants doivent être en possession d’un appareil de lecture qui coûte très cher. Et il faut encore que les constructeurs acceptent de révéler ces informations, ce qui n’est pas toujours le cas car cela fait partie du « secret professionnel » et qu’une loi européenne les autorise à ne pas donner ces paramètres. Lors du procès qui vient de s’ouvrir, les deux fabriquants ont accepté de donner ces informations.

Nos confrères du Laatste Nieuws ont établi la liste des véhicules dont les constructeurs acceptent de donner les informations enregistrées par l’« Event Data Recorder », en cas de crash, et qui peuvent donc être très utiles pour la justice, et, éventuellement, les assureurs. La voici :

Chrysler : Chrysler 200, Chrysler 300, Chrysler Pacifica, Chrysler Town & Country, Chrysler Grand Voyager, Chrysler Cirrus.

Dodge : Dodge Caravan, Dodge Challenger, Dodge Charger, Dodge Dart, Dodge Durango, Dodge Journey, Dodge Viper, Dodge Avenger, Dodge Ram.

Fiat : Fiat 500X, Fiat Freemont.

Jeep : Jeep Compass, Jeep Patriot, Jeep Cherokee, Jeep Wrangler, Jeep Liberty.

Lancia : Lancia Grand Voyager, Lancia Flavia, Lancia Thema.

Lexus : Lexus GS-F, Lexus NX, Lexus RC350, Lexus RC-F, Lexus CT200h.

RAM : RAM 1500, 2500, 3500, 4000, 4500 & 5500 RAM Cargo Van.

Scion : Scion iM, Scion FR-S.

Toyota : Toyota Corolla iM, Toyota Yaris iA, Toyota Yaris R, Toyota Sienta, Toyota Mirai, Toyota Comfort, Toyota 86, Toyota 87, Toyota 88, Toyota 89, Toyota 90, Toyota 91, Toyota Aurion, Toyota Corolla Axio, Toyota Corolla Fieldar, Toyota RAV4 EV, Toyota SPADE, Toyota Vanguard, Toyota Aqua, Toyota Corolla Verso, Toyota E’z, Toyota Prius c, Toyota RUKUS, Toyota Rumion, Toyota Zelas, Toyota Etios, Toyota Verso-S, Toyota Corolla Hatchback, Toyota ISIS, Toyota Majesta, Toyota Prius V, Toyota SAI, Toyota Wish, Toyota Blade, Toyota Dyna, Toyota Hilux VIGO, Toyota SW4, Toyota Toyoace, Toyota Venza, Toyota iQ, Toyota Allion, Toyota Belta, Toyota MarkX Zio, Toyota Noah, Toyota Vios, Toyota Voxy, Toyota Auris, Toyota Estima, Toyota FJ Cruiser, Toyota Previa, Toyota Alphard, Toyota Avensis, Toyota Aygo, Toyota FunCargo, Toyota Ractis, Toyota Reiz, Toyota Tacoma, Toyota Tundra, Toyota Crown, Toyota Fortuner, Toyota HIACE, Toyota Hillux, Toyota Innova, Toyota Kijang Innova, Toyota MarkX, Toyota Porte, Toyota Premio, Toyota Sequoia, Toyota 4Runner, Toyota dB, Toyota Century, Toyota Harrier, Toyota HighLander, Toyota Ist, Toyota Kluger, Toyota Prius, Toyota Probox, Toyota Raum, Toyota RAV4, Toyota Sienna, Toyota Succeed, Toyota Camry Solara, Toyota Avalon, Toyota Echo, Toyota LandCruiser, Toyota Matrix, Toyota Platz, Toyota Surf, Toyota Vibe, Toyota Voltz, Toyota Yaris, Toyota Brevis, Toyota Camry, Toyota Progres, Toyota Soarer, Toyota Aristo, Toyota Celsior en Toyota Mark2.

Volvo : Volvo S60, Volvo S90, Volvo V40, Volvo V60, Volvo V90, Volvo XC60, Volvo XC90, Volvo S60, Volvo S80, Volvo V60, Volvo V70, Volvo XC70.