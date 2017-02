Air Belgium, la nouvelle compagnie d'aviation belge, espère disposer de sa licence d'ici avril pour voler dès juillet

La demande de CTA auprès de la direction générale du Transport aérien du SPF Mobilité a été effectuée en décembre dernier et la procédure, aux aspects très techniques, prend normalement six mois.

Les investisseurs sont à la fois belges et étrangers. L’encadrement est, quant à lui, constitué de gens d’expérience, qui croient dans le potentiel de ce projet. Certains ont travaillé au sein de la Sabena, d’autres chez DHL, Thomas Cook ou TUI.

L’objectif est de lancer les premiers vols dans le courant de cette année, trois mois après avoir décroché le fameux CTA, entre la Belgique et «les plus grandes villes de Chine». L’Asie est un marché mal desservi aujourd’hui au départ de la Belgique et les voyageurs sont souvent déroutés vers d’autres grands aéroports, constate Niky Terzakis, qui vante l’importance de l’économie belge et le statut de capitale européenne de Bruxelles.

Savoir-faire belge

Cette belgitude est justement ce que la future compagnie entend mettre en avant. Air Belgium est une compagnie belge, avec un style et un savoir-faire belges, soutient son patron. La Belgique représente encore une valeur à l’étranger, affirme-t-il.

L’aéroport duquel les vols décolleront n’est, lui, pas encore connu. Il s’agira cependant de Brussels Airport ou de Charleroi, concède le CEO. «Là où il y a de la connectivité», résume-t-il.