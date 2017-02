Météo: températures douces sous un ciel maussade

L’après-midi, un front froid peu actif s’avancera sur l’ouest du pays et y donnera de faibles pluies. Il fera doux avec des maxima compris entre 8 et 11 degrés en plaine, et entre 2 et 7 degrés en Ardenne. Le vent deviendra modéré de secteur sud-est virant rapidement au sud.

Ce soir et cette nuit, le front froid à l’origine de fines pluies continuera d’avancer sur le centre et l’est du pays. À l’arrière, le temps deviendra sec depuis l’ouest avec l’apparition graduelle d’éclaircies. Sur l’est, le ciel restera cependant couvert et le risque de précipitations se maintiendra jusqu’à l’aube. Les minima varieront entre 3 et 7 degrés, sous un vent modéré de secteur sud.