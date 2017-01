France et Belgique s'accordent pour améliorer les secours transfrontaliers d'urgence

Les autorités françaises et belges de la région transfrontalière du Hainaut, de Flandre occidentale et de France se sont accordées pour améliorer les secours transfrontaliers d’urgence. Le projet intitulé «Pour une sécurité sans frontières», qui s’inscrit dans le cadre du programme européen de coopération transfrontalière Interreg V, a été présenté mardi à Lille.

L’objectif principal de cette initiative tripartite «France-Wallonie-Flandre» est le développement d’une coopération transfrontalière opérationnelle entre les différents services de sécurité civile aux différents niveaux (analyse des risques, planification, gestion de crise).

«Tout d’abord, il faut une meilleure collaboration opérationnelle des services d’aide sur le terrain. Par des formations spécialisées auprès des pompiers, et en s’exerçant régulièrement de manière transfrontalière, nous apprendrons à mieux nous connaître et nous comprendre», a estimé le gouverneur de la province de Flandre occidentale Carl Decaluwé.

Il y aura également un nouveau matériel cartographique reprenant tous les risques, qui pourra être couplé à un système de gestion de crise. «Troisièmement, le projet veut conscientiser les autorités locales et la population transfrontalière des risques dans leur propre région et les convaincre de la nécessité de faire appel plus rapidement à l’aide professionnelle disponible de l’autre côté de la frontière en cas de situation d’urgence. Cela ne pourra se concrétiser que si nous communiquons ouvertement et clairement», a souligné Carl Decaluwé qui ambitionne de réussir un exercice-catastrophe transfrontalier pour 2020.

L’engagement opérationnel repose sur une prise en considération des risques courants (incendie, accidents de la route), technologiques, industriels, naturels (inondations, mouvements de terrains) et anthropiques (perturbation des réseaux de service, flux, mobilité).