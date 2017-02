Bientôt une nouveauté chez Colruyt: des colis-repas pour les familles

M.SP.

C’est dans l’air du temps et ça marche plutôt bien. Pas le temps, pas envie de faire les courses, pas envie de vous lancer dans un repas sophistiqué ? Colruyt vous fournit tous les ingrédients et les recettes pour vous simplifier la vie. Comme le font des sociétés comme Smartmat et Hello Fresh, avec leurs box-repas livrées à domicile.