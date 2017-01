Kara répond de manière virulente à un supporter et annonce qu'il n'a pas l'intention de quitter Anderlecht

Très en vue lors de la Coupe d’Afrique des Nations avec le Sénégal, le robuste défenseur central Kara Mbodji a de nouveau attisé les convoitises de la Premier League. L’été dernier, c’est Swansea qui faisait les yeux doux au défenseur de 27 ans qui n’y était pas insensible. Mais le Sénégalais s’était vu adresser une fin de non-recevoir et ce, à la demande de René Weiler qui voulait absolument conserver son joueur dans l’optique d’un 34e titre de champion.

Et voilà que l’histoire s’est répétée entre les deux hommes au caractère bien trempé. Fortement courtisé par Leicester City, champion d’Angleterre en titre et à la peine cette saison (15e à trois points de la zone rouge), mais également par Crystal Palace qui a proposé 12 millions d’euros, deux de plus que les Foxes, Kara a, à nouveau, fait part de ses velléités de départ. Mais, comme il y a six mois, le discours de Weiler n’a pas bougé d’un iota.

Sur les réseaux sociaux, certains supporters n’ont pas hésité à critiquer l’attitude du défenseur du Sporting. Le joueur a même répondu de manière virulente à un fan du club bruxellois. Un tweet qui a été effacé depuis…

The dude is probably our best defender, be he shouldn't say these kind of things. #RSCA unworthy. pic.twitter.com/E7diihmWDv