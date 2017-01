Ostende s'impose à Genk (0-1) et se qualifie pour la finale de la Coupe de Belgique

Ce match retour (1-1 lors de la première manche) démarrait à toute vitesse. Après une minute de silence (décès de Madame Buffel), Capon, monté en ligne, s’infiltrait dans la défense adverse avant de décocher une frappe. La sphère terminait sa course sur le poteau limbourgeois. Il n’y en avait que pour les visiteurs dans ce début de partie. Ce qui devait arriver arrivait dès la 8e minute de jeu. Berrier lançait Musona en profondeur. Ce dernier profitait de cette passe magnifique afin de se mettre en évidence. Sa frappe trompait en effet le gardien de but adverse, un certain Ryan.

Plus les minutes défilaient au chrono du stade, plus la rencontre était animée. Les occasions se succédaient. Le Racing avait la possibilité d’effacer son retard au marquoir, mais la plus belle opportunité était à mettre au crédit de Berrier. Déjà passeur décisif, il envoyait la balle sur la barre transversale de la cage limbourgeoise. Il s’agissait d’ailleurs du dernier fait saillant d’une première période très agréable à suivre.

La seconde période était intense. Naranjo loupait le 1-1 à la 71e. Son tir au but était repoussé par le gardien de but du KVO. Ce n’était évidemment pas l’unique occasion des 45 dernières minutes. Les deux équipes avaient la possibilité de planter une rose, mais la précision en zone de finition était criante. Ce sont donc les Ostendais qui se qualifient pour la finale de la Coupe de Belgique. On connaîtra le nom de leurs adversaires ce mercredi soir (Eupen ou Zulte Waregem).