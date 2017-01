Fibromyalgie: recours au Conseil d'Etat contre le remboursement limité des séances de kiné

«Cette procédure sera longue (environ deux ans) et coûteuse mais elle est indispensable. Nous devons nous mobiliser pour empêcher la ministre de la Santé et le gouvernement de Charles Michel d’imposer aux patients atteints de fibromyalgie et de fatigue chronique une stratégie thérapeutique infondée, qui ne tient pas compte des recommandations scientifiques, ni de l’avis des experts dans ce domaine, ni des besoins de 300.000 personnes concernées par le syndrome dans notre pays», souligne l’association qui précise qu’une collecte de fonds sera prochainement lancée via les réseaux sociaux pour soutenir sa démarche.

La fibromyalgie se traduit par des douleurs musculaires et articulaires diffuses, une fatigue ou encore des troubles du sommeil. Jusqu’ici, ces personnes se voyaient rembourser 60 séances de 30 minutes par an. Dès l’an prochain, le remboursement portera sur 18 séances de 45 minutes, non renouvelables. Dix-huit séances de 30 minutes pour des pathologies courantes pourront toutefois s’y ajouter.