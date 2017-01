Ryan Mmaee (Standard): les négociations bloquent à Utrecht?

Dans un premier temps, Ryan et Samy Mmaee pensaient avoir l’opportunité d’évoluer ensemble aux Pays-Bas du côté d’Utrecht. Le premier cité espérait quitter le Standard sous forme d’un prêt avec option d’achat jusqu’au 30 juin. Le second pouvait rêver d’un transfert définitif.

Plus les minutes passaient, plus la situation se compliquait pour les joueurs. La situation coinçait même. Et c’est ainsi que si Samy se voyait poursuivre l’aventure à Sclessin, Ryan avait les yeux rivés vers… Malines ! Mais c’est loin d’être fait !