Près de 100.000 personnes diront non à l'alcool durant le mois de février

Un jour avant le lancement de la campagne «Tournée minérale» annoncée fin novembre par la Fondation contre le Cancer, plus de 98.000 Belges se sont engagés à ne pas boire d’alcool en février, selon le site web de l’opération. Quelque 75.000 euros ont par ailleurs déjà été récoltés pour la recherche contre le cancer.

La campagne «Tournée Minérale» invite tous les Belges à stopper leur consommation d’alcool durant le mois de février. L’initiative entend mettre en avant les bénéfices d’un mois d’abstinence alors que plus de la moitié de la population consomme plus de 11 verres par semaine et que l’alcool a un impact sur environ 200 maladies différentes.

Les initiateurs du projet se sont dits satisfaits du nombre de participants, l’objectif initial -alors fixé à 15.000 participants- ayant été sextuplé. Les organisateurs espèrent toutefois passer le cap des 100.000 participants d’ici le lancement de l’action demain/mercredi.

La campagne «Tournée minérale» vise par ailleurs à amasser des fonds pour la recherche en cancérologie. Les organisateurs espèrent récolter 200.000 euros. A ce stade, plus de 75.000 euros ont été versés. Pour faire augmenter le compteur, les participants ont la possibilité de se faire parrainer.

Les personnes intéressées peuvent encore s’inscrire aujourd’hui, seules ou en équipe, sur le site de la campagne www.tourneeminerale.be.