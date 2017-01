Molenbeek: Mehdi, 15 ans, dit avoir été frappé par des policiers

Le regard fuyant, le visage éraflé, Mehdi, 15 ans, peine à trouver les mots pour nous raconter le contrôle de police qu’il a subi le vendredi 27 janvier, à Molenbeek-Saint-Jean. « Un copain est venu sonner à ma porte vers 20h. J’ai demandé à ma mère si je pouvais sortir faire un tour dans le quartier », débute-t-il.

Arrivé vers la rue des Quatre-Vents, le jeune homme déclare avoir aperçu la police locale. Des policiers auraient souhaité contrôler les deux jeunes. « J’étais en train de chercher ma carte d’identité dans ma poche lorsqu’un des policiers m’a giflé », se souvient l’adolescent. « J’ai pris peur et je me suis mis à courir. Plusieurs policiers ont débarqué et m’ont plaqué au sol. Une fois à terre, ils m’ont donné des coups de pied et de genou ». Le calvaire de Mehdi ne s’est pas arrêté là puisqu’il affirme avoir été conduit de force au commissariat. « Ils ne m’ont même pas interrogé. Ils m’ont déshabillé et m’ont insulté. C’était des remarques racistes », soutient-il.

« Aucun coup porté »

La mère de Mehdi assiste, quant à elle, impuissante au récit de son fils. « Mon mari est allé au commissariat chercher mon enfant. Il a crié en demandant ce qu’il était arrivé. Les policiers lui ont répondu qu’il était tombé », s’exclame-t-elle en colère. « On n’a même pas eu droit au p.-v. d’audition ».

Contacté par nos soins, Johan Berckmans, porte-parole de la zone de police de Bruxelles-Ouest infirme les faits que nous lui avons rapportés. « Nous avons retrouvé le procès-verbal qui a été dressé ce jour-là. Les deux jeunes se trouvaient rue de Lessines lorsqu’ils ont pris la fuite pour éviter un contrôle de police », souligne-t-il. « Au cours de sa fuite, le garçon a chuté et est tombé sur sa tête. Il n’y a eu aucun coup de la part de la police ».

Notre article complet à lire dans l’édition numérique de Sudpresse.