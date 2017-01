Fernande De Raeve, la nouvelle doyenne des Belges à 110 ans, est Gantoise

Depuis ce mardi, Fernande De Raeve est, du haut de ses 110 ans, la Belge la plus âgée.

Alicia Van den Berghe-Corveleyn portait le titre depuis l’an dernier et avait fêté son anniversaire le 8 janvier. Avec 112 ans et 23 jours, elle est la troisième personne la plus âgée de l’histoire en Belgique, derrière deux autres femmes : Joanna Catharina Deroover-Turcksin, décédée en 2002 à 112 ans et 186 jours, ainsi que Fanny Félicie Pardon-Godin, décédée en 2014 à l’âge de 112 ans et 103 jours.