Penelope Fillon aurait touché plus de 900.000 euros, et leurs enfants environ 84.000 euros, révèle le Canard Enchaîné

Afp

La facture s’alourdit : de nouvelles révélations du Canard Enchaîné font désormais état de plus de 900.000 euros perçus comme assistante parlementaire et à la Revue des Deux Mondes par l’épouse de François Fillon, plus 84.000 euros perçus par deux des enfants du candidat de la droite dans la tourmente.