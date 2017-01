L'aéroport de Deurne évacué suite à la découverte d'un bagage suspect

Un chien de détection d’explosifs a réagi plusieurs fois positivement lors de l’inspection du bagage à main d’un voyageur, selon les polices locale et fédérale.

La police locale est intervenue sur place pour dresser un périmètre de sécurité et le Service d’Enlèvement et de Destruction d’Engins Explosifs (SEDEE) a été appelé afin d’inspecter le bagage en question et de le détruire, au besoin.

«Nous avons mis en place les mesures nécessaires dans de telles situations. Mais il est encore trop tôt pour en dire plus», a fait savoir le commandant de l’aéroport, Wim Verbist.

#luchthaven #deurne: explosievenhond heeft gereageerd op handbagage, zegt Fed. Pol. Dovo ter plaatse. — Radio 2 Antwerpen (@Radio2Antwerpen) 31 janvier 2017

Plus d’infos dans les prochaines minutes.