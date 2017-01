A la mi-mandat, Gaia a évalué les ministres du Bien-être animal: Carlo Di Antonio est premier de classe

Avec la récente régionalisation du bien-être animal, l’association de défense des animaux Gaia a comparé le travail des ministres du Bien-être animal à mi-mandat. Le Wallon Di Antonio termine premier de classe et la Bruxelloise Bianca Debaets dernière…

« GAIA a attribué une note aux ministres régionaux sur base de leurs bonnes actions et surtout sur les objectifs qu'ils devront encore réaliser pour assurer une meilleure protection aux animaux », explique Michel Vandenbosch, le président de l'association.

En Wallonie, Carlo Di Antonio (cdH) obtient 14/20. A Bruxelles, Bianca Debaets (CD&V) obtient 11/20 et en Flandre, Ben Weyts (N-VA) obtient 12/20

Michel Vandenbosch, président de GAIA : « Le Ministre wallon a pris l'initiative d'interdire l'élevage d'animaux à fourrure, ce qui a coupé l'herbe sous le pied de plusieurs projets concrets de nouveaux élevages de visons. Il a aussi rendue obligatoire la stérilisation des chats à partir de mars 2017. » Des mesures réclamées par Gaia depuis des années et soutenues par plus de 80 % des Wallons. D'autres mesures sont en préparation, par exemple pour contrer l'élevage intensif de chiens, qui devraient être intégrées dans le futur Code wallon du Bien-être animal, que le Ministre entend publier en 2018. Il a par ailleurs annoncé qu'une interdiction de l'abattage sans étourdissement sera également reprise dans cette refonte de la législation sur le Bien-être animal.

Michel Vandenbosch précise toutefois : « Carlo Di Antonio a encore du pain sur la planche. J'espère que le Code wallon intégrera aussi des mesures pour mettre fin au gavage des palmipèdes pour la production de foie gras, ou à la castration chirurgicale des porcelets, ainsi qu'une stratégie concrète pour une réelle réduction du nombre d'animaux en laboratoires. »

Avec la note de 11/20, c'est Bianca Debaets, la Secrétaire d'Etat au Bien-être animal, qui arrive à la troisième place au terme du bilan de GAIA. GAIA remarque une bonne volonté de la part de la Secrétaire d'Etat, mais constate l'absence de vraie politique ambitieuse concernant la commercialisation d'animaux ou l'expérimentation animale, et quelques faux pas lors de cette première moitié de mandat, surtout concernant la problématique de l'abattage sans étourdissement, comme l'organisation de l'abattage sans étourdissement de moutons sur des sites temporaires lors de la fête du sacrifice, malgré l'interdiction européenne. La Secrétaire d'Etat a toutefois indiqué que le Gouvernement bruxellois ne reconduirait plus l'expérience en 2017. Notons que pas moins de 83 % des Bruxellois sont en faveur de l'interdiction de l'abattage sans étourdissement.

D'une manière générale, la Secrétaire d'Etat semble attendre des avis du Conseil du Bien-être animal, qui s'est récemment formé, avant de prendre des décisions qui pourtant s'imposent, comme la stérilisation obligatoire des chats domestiques (comme le demandent 79 % des Bruxellois).

GAIA relève tout de même l'interdiction de l'élevage d'animaux à fourrure, une mesure bien plus que symbolique. Notons également les mesures imposées à la VUB suite à l'enquête en caméra cachée réalisée par GAIA : interdiction de nouveaux projets d'expérience pendant trois mois, plan d'action visant à éviter de tels manquements et négligences, etc. Autre mesure positive : l'attribution d'un budget à la VUB pour à terme mettre fin à certains tests sur animaux. GAIA salue mais attend des mesures structurelles.