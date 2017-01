La fin du mercato s'annonce calme au SC Charleroi: Mehdi Bayat est parti en vacances...

Jordan Remacle et Hamdi Harbaoui : deux arrivées déjà teintées de réussite pour Charleroi.

Si Mehdi Bayat est parti sous des cieux plus cléments que les nôtres, c’est donc parce qu’il savait que son marché était terminé. Malheureux à Gand, Jérémy Perbet ne sera donc pas de retour cette fois-ci. Quant à l’arrivée d’un médian récupérateur, elle n’est pas ou plus nécessaire quand on voit le bon comportement de Gaetan Hendrickx. Dans l’autre sens, il semble que Clinton Mata sera le prochain départ, mais… en juin.

