La lutte contre la fraude fiscale a rapporté 254,6 millions d'euros en 2016

C’est ce que l’on peut lire mardi dans L’Echo et De Tijd. Au total, l’ISI a infligé l’an dernier pour plus de 1,717 milliard d’euros de sanctions et majorations d’impôts dans des dossiers de fraude fiscale, près du double du montant atteint en 2015 qui était de 970 millions.

L’ISI a d’ailleurs ouvert un nombre également particulièrement élevé de dossiers durant cette année: 2.492 nouveaux dossiers, pour 1.714 en 2015.

Selon le ministre des Finances, Johan Van Overtveldt (N-VA), cette «année record dans la lutte contre la grande fraude fiscale» est due notamment à de nouvelles mesures du plan anti-fraude et à une meilleure analyse des risques, qui permet de cibler davantage «les cas de fraude grave et organisée».

Par ailleurs, l’ISI n’a jamais introduit autant de plaintes (124) en justice que l’an dernier.