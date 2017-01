Les éco-chèques pourraient être remplacés, en 2018, par de l'argent versé sur le compte

C’est ce qu’indiquent mardi les journaux La Dernière Heure, De Morgen et Het Laatste Nieuws. Cet avantage extra-salarial, très populaire, cause tracas et frais (pour les commerces et les employeurs) et n’est pas toujours bien compris par le travailleur qui en bénéficie et qui oublie souvent de le dépenser, arguent les défenseurs du projet.

Les députés Egbert Lachaert (Open VLD) et Stefaan Vercamer (CD&V) avaient déjà introduit par le passé des propositions de loi dans ce sens, auxquelles la N-VA se ralliait mais par le MR. Mais le libéral David Clarinval a fini par apposer sa signature sous la proposition actuelle.

Le changement est attendu en janvier 2018: le montant de l’éco-chèque sera directement versé sur le compte du salarié, sans incidence sur son pouvoir d’achat par rapport à la situation actuelle. L’incitant à dépenser plus «vert» devrait cependant disparaître dans ce changement, puisque le bénéficiaire pourra faire ce qu’il veut de la somme reçue.