Le PTB dans plusieurs gares, ce mardi matin, pour dénoncer l'augmentation des tarifs de la SNCB qui aura lieu le 1er février

Depuis 6h30, mardi, des militants et élus PTB vont à la rencontre des navetteurs dans sept gares de la province: Liège-Guillemins, Liège-Palais, Verviers, Waremme, Flémalle-Haute, Herstal et Seraing. Ils distribuent des tracts aux navetteurs et voyageurs occasionnels afin de les informer des tarifs qui seront d’application dès le 1er février.

«Le gouvernement a décidé de couper 3 milliards d’euros dans le budget du rail belge sur la période 2015-2020 et la direction de la SNCB, au lieu de défendre un service public de qualité, comble une partie de ce manque à gagner en venant chercher l’argent dans la poche des travailleurs via une augmentation des tarifs. C’est inacceptable alors que la qualité du service laisse de plus en plus à désirer (retards de trains et pannes régulières)», souligne Damien Robert, plaidant pour un gel des tarifs à inscrire dans le prochain contrat de gestion «qui sera prochainement conclu entre la SNCB et le gouvernement fédéral».

L’action s’achèvera vers 8h.