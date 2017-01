Des seniors violées à Mons: Karim A. publie des messages sur Facebook depuis la prison

Rédaction en ligne

Ce lundi, le tribunal correctionnel de Mons devait se pencher sur le dossier de viol dont doit répondre Karim A., le patron d’un café montois. Me Franck Discepoli était là pour représenter Stéphanie (nom d’emprunt), gérante d’un bar à champagne de la rue de Boussu. Cependant à la demande du Parquet, l’affaire a été reportée. Et pour cause, puisqu’une seconde victime s’est manifestée. Toujours détenu à la prison de Mons, le prévenu a par ailleurs manifestement trouvé un moyen de publier plusieurs messages sur Facebook depuis sa cellule. Des messages dans lesquels celui qui s’intitule « le baron des patrons » clame son innocence et s’en prend directement à une des victimes...