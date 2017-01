Alexandre Bissonnette et Mohamed Khadir ont été interpellés après l'attaque à la grande mosquée à Québec: "Un seul des deux est suspecté", précise la police

Les deux auteurs présumés de la fusillade qui a fait six morts et une petite dizaine de blessés, dimanche soir, à la grande mosquée de Sainte-Foy, à Québec, se prénomment Alexandre Bissonnette et Mohamed Khadir. Des noms donnés ce lundi après-midi par diverses sources journalistiques canadiennes. La police québécoise a cependant annoncé qu’un seul des deux jeunes hommes interpellés était «considéré comme suspect», le second étant entendu «comme témoin».

Un seul des deux jeunes hommes interpellés à la suite de la fusillade meurtrière à la mosquée de Québec dimanche soir « est considéré comme suspect », a annoncé lundi la police.

« Suite à l’enquête, l’autre individu est maintenant » entendu à titre de « témoin », a précisé la SQ sur son compte Twitter.

Selon les médias locaux, l’étudiant en science politique Alexandre Bissonnette serait l’individu considéré comme suspect et aurait téléphoné à la police pour se rendre.

Etudiant canadien d’origine marocaine, Mohamed Khadri a été entendu comme témoin et relâché, selon les médias.

La police et des témoins avaient d’abord indiqué dimanche soir que deux hommes cagoulés avaient ouvert le feu à l’intérieur de la mosquée au moment de la prière, faisant six morts et huit blessés, dont cinq sont toujours dans un état critique. Une personne avait été interpellée près de la mosquée, une deuxième avait appelé le numéro d’urgence pour se rendre et avouer avoir participé à la tuerie, avait expliqué un peu plus tôt lundi Denis Turcotte, inspecteur de la ville de Québec.

Le suspect qui a appelé la police pour se rendre «a dit qu’il était impliqué dans l’incident», avait expliqué Martin Plante, officier de la Gendarmerie du Canada (GRC, police fédérale).

La police n’a pas immédiatement expliqué les raisons de ce revirement dans l’enquête, à savoir si la fusillade est l’oeuvre d’un seul tireur ou si un deuxième tireur est toujours dans la nature.

(Alexandre Bissonnette - - Photo FB)