Bébé souffrant d'engelures aux pieds, à Charleroi: le père libéré, le parquet fait appel

AN.D.

Eddy H., 30 ans, le père du bébé hospitalisé avec de graves engelures aux pieds la semaine passée, a comparu devant la chambre du conseil ce lundi, en compagnie de son avocat, Me Corentin Dumont. Le trentenaire est inculpé de privation de soins et d’aliments, tout comme son épouse, la mère du bambin, qui, elle, avait cependant été laissée en liberté sous conditions vu sa grossesse et son état de santé déficient. Les inculpations font suite à l’hospitalisation du cadet de leurs enfants, un garçonnet de 21 mois, qui risque d’être amputé de plusieurs orteils en raison de graves engelures aux pieds. L’enfant souffrait également de malnutrition.

Ce lundi, la chambre du conseil a libéré le jeune père sous conditions, une décision qui a immédiatement été frappée d’appel par le parquet. Eddy reste donc en détention préventive pour l’instant, en attendant la décision de la chambre des mises en accusation, dans les quinze jours.

Dans ce triste dossier, il semble que le garçonnet ait plutôt été confronté à de l’inconscience et de l’inexpérience de la part de ses parents plutôt qu’à de la mauvaise volonté ou à de mauvaises intentions… Le papa a ainsi expliqué qu’il n’avait pas osé se rendre aux urgences avec le bambin après s’être rendu compte que celui-ci souffrait de profondes engelures aux pieds. Le petit est donc resté sans soins durant une semaine avant que la cousine du papa ne prenne les choses en mains et les accompagne à l’hôpital. La situation était alors catastrophique : l’enfant risque d’être amputé de plusieurs orteils.

Depuis, les deux aînés de la famille, âgés de 3 ans et demi et 5 ans, ont été confiés à une proche de la famille qui se propose aussi d’accueillir le petit dernier quand il quittera l’hôpital. La maman, enceinte, a été laissée en liberté sous conditions.