François Fillon et son épouse Penelope ont été entendus dans l'enquête sur des soupçons d'emplois fictifs

François Fillon et son épouse Penelope ont été entendus ce lundi après-midi dans l’enquête sur des soupçons d’emplois fictifs de cette dernière comme assistante parlementaire du candidat de la droite à la présidentielle et à La Revue des Deux mondes, a déclaré une source proche de l’enquête.

Aucun détail n’a été ajouté par la source sur les lieux de ses auditions, révélées par BFMTV et qui peuvent être conduites par les policiers de l’Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales (OCLCIFF), saisis des investigations, ou par un magistrat du parquet national financier (PNF), qui a ouvert l’enquête.