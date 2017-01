Ivanka Trump vivement critiquée pour avoir posté une photo en tenue de soirée sur les réseaux sociaux

Sa publication semblait anecdotique : une photographie aux bras de son mari, Jared Kushner, également haut conseiller de Donald Trump, en tenues de soirée. Pourtant, celle-ci, postée dimanche, n’a pas plu aux internautes, qui se sont immédiatement révoltés.

Le timing de la publication d’Ivanka Trump est principalement en cause. Vendredi dernier, son père, Donald Trump, a signé un décret censé protéger « la nation contre l’entrée de terroristes étrangers aux États-Unis », et qui interdit les ressortissants de 7 pays à majorité musulmane de pénétrer sur le sol américain. Cette décision avait suscité une vague de protestations dans tout le pays.

Évidemment, le fait de publier ce type de photo dans un tel contexte a déclenché de vives réactions. On l’accuse tour à tour d’être « offensante », ou bien « de n’avoir rien à faire de ce qui se passe ». On peut également lire un post plein d’ironie : « Amuse-toi à ton gala, pendant que ton père détruit littéralement la vie des immigrants ». D’autres encore comparent sa robe aux couvertures de survie nécessaires aux populations en difficulté.

.@IvankaTrump On top of everything so wildly offensive about posting this (you KNEW the reaction you'd get), your dress also looks awful.