Mercato: Dieumerci Ndongala quitte La Gantoise et signe pour trois ans et demi au Standard

Le Standard et La Gantoise se sont accordés sur le transfert de Dieumerci Ndongala pour un montant d’1,5 million. L’ancien carolo a signé un contrat de 3 ans et demi.

Attendu, le transfert de Dieumerci Ndongala au Standard a donc été officialisé ce lundi. L’ancien Carolo ne disposait plus d’assez de temps de jeu à La Gantoise et les récentes arrivées de Kubo, Verstraete, Kalinic et Kalu (notamment) obligeaient les Buffalos à dégraisser leur effectif. L’ailier de 25 ans arrive pour un montant d’1,5 million d’euros et a signé pour trois ans et demi.

Déjà il y a un an et demi, le Standard avait tenté de le faire venir du Sporting de Charleroi avec une offre de 400.000 euros. Le club carolo avait repoussé l’offre et accepté celle de Gand (1,5 million).

En deux saisons avec les Zèbres, Dieumerci Ndongala avait disputé 77 matches et marqué 12 buts. Avec Gand, il n’a disputé que neuf rencontres et marqué un petit but.

Mbenza vers Montpellier

De son côté, Isaac Mbenza va faire ses adieux au Standard. Le jeune attaquant (20 ans) va rejoindre Montpellier, qui vient de licencier son entraîneur, Frédéric Hantz.