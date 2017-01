Un Flémallois de 58 ans diffuse des photos d'échangisme pour se venger de son ex-épouse

Le parquet a requis lundi devant le tribunal correctionnel de Liège une peine d’un an de prison contre un Flémallois âgé de 58 ans poursuivi pour des faits de harcèlement et de violation de domicile à l’égard de son ex-épouse. Parce qu’il n’avait pas supporté sa rupture, le prévenu avait aussi publié sur Facebook des photos de son épouse nue et impliquée dans des ébats échangistes.

Le prévenu et son ex-épouse avaient été les tenanciers d’un club échangiste. Après leur séparation, la dame avait tenté de retrouver une vie normale et s’était éloignée de son ex-mari. Mais cet homme n’avait pas supporté la rupture et s’était montré très harcelant à l’égard de la dame.

La victime avait reçu de nombreux SMS qui contenaient des menaces de mort. Elle redoutait de devoir croiser le chemin de son ex-époux. A une reprise, elle l’avait retrouvé logeant dans son garage après avoir forcé la porte d’entrée. De nombreuses plaintes avaient été déposées avant que la police se décide à intervenir sur ordre d’un juge d’instruction.

Pour se venger d’avoir été quitté, l’homme avait décidé de dévoiler au grand public l’ancienne vie privée de son épouse. Il avait publié sur Facebook des photos la montrant avec un autre homme lors d’ébats sexuels échangistes.

Le parquet a réclamé une peine d’un an de prison ferme et une amende de 100 euros. La partie civile, Me Montiel, a sollicité la condamnation du prévenu à un dommage de 1.000 euros.

Le jugement sera prononcé le 27 février.