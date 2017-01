L'échevin Closset loge des gens dans sa maison… insalubre

Depuis 2015, au Froidvau, une maison est jugée inhabitable et insalubre. Et pourtant ce bien appartient au premier échevin, Robert Closset… qui y loge une famille ! Le bourgmestre de Dinant, Richard Fournaux (MR) a d’ailleurs refusé sa domiciliation car la maison risque toujours de s’effondrer !

À Dinant, l’échevin des Travaux, Robert Closset (MR) à l’habitude de faire parler de lui. Mais ce qui énerve le plus l’échevin, c’est quand des dossiers qu’il juge « terminés » refont surface. Il n’est d’ailleurs pas enchanté quand on lui reparle de la fameuse maison endommagée, fissurée, jugée inhabitable et insalubre depuis 2015, au 61 rue de Froidvau.

Plusieurs sources nous ont confié qu’une famille y habite alors que les travaux nécessaires pour qu’elle soit de nouveau habitable n’ont pas été réalisés ! Un comble lorsqu’on sait qu’elle appartient à Robert Closset (MR), premier échevin. « On a emménagé ici depuis trois mois. Robert (Ndlr : Robert Closset) compte bien faire les travaux extérieurs. Mais il attend que l’hiver se termine pour les commencer », explique le locataire de cette maison. « Mais il a déjà fait les travaux à l’intérieur comme remplacer le chauffage, refaire le plafonnage… Honnêtement, la maison est stable ! Ce sont des conneries tout cela ».

Cette famille ne comprend d’ailleurs pas pourquoi le bourgmestre, Richard Fournaux (MR), a refusé leur demande de domiciliation il y a quelques jours. « Le bourgmestre a dit que les travaux nécessaires n’ont pas été réalisés. Je ne comprends vraiment pas car d’autres maisons sont dans des états bien pires ».

Cette situation ne plaît pas à Richard Fournaux. Il annonce déjà qu’il prendra les mesures nécessaires « car le bâtiment est jugé inhabitable et qu’il pourrait s’effondrer » (lire par ailleurs).

Pour l’échevin Robert Closset, ce bâtiment ne représente pas de danger.« Ça m’énerve que l’on revienne avec de vieux dossiers », commence-t-il.

