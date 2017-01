Anderlecht-Standard: Chipciu a-t-il donné le premier coup de coude à Mladenovic? Voici la vidéo qui sème le doute

S’il semble extrêmement léger quand on analyse la phase au ralenti, le coup de coude de Filip Mladenovic paraissait tout de même stupide de la part du défenseur liégeois après seulement deux minutes de jeu. Mais en rembobinant les images, on découvre que l’accrochage entre le Serbe et Alexandru Chipciu avait déjà débuté dans la surface des Rouches… avec le Roumain comme déclencheur des hostilités. Tout comme Mladenovic, Chipciu semble avoir tenté de toucher du coude son vis-à-vis, sans y parvenir. Quelques secondes plus tard, le premier tentait de se faire justice lui-même mais récoltait cette fois-ci le carton rouge de Mr. Vertenten, à la grande surprise de tout le clan liégeois.

