Sexy: la séance photos, en lingerie, de Noémie Depré, Camille Roger, Margo Lefevre, Tania Vandenberghe, Florence Horman...

Ce 28 janvier, le site ww.missitems.be (un site web dédié à l’actualité des Miss du monde entier) organisait la septième édition de son grand shooting de Saint-Valentin.

Au total, huit filles venant du monde des Miss et de la mode ont posé en lingerie de la marque « Lise Charmel ».

« Et cette année, nous avions de nouveau une création spéciale: le jeune styliste namurois Roman Vandycke a créé une robe de Saint-Valentin spéciale pour ce shooting qui a été par la jolie Miss Bruxelles 2016 Myriam Sahili », se réjouit Filip Vanden Berghe, le rédacteur en chef de Missitems. « L’Académie (www.lacademie) a aussi réalisé un maquillage artistique lié au thème de Sainte-Valentin ».

Parmi les 8 modèles de lingerie, il y avait 6 filles francophones:

- Noémie Depré (Charleroi): Miss Hainaut pour Miss Belgique 2016.

- Camille Roger (Cuesmes), qui s’est glissée à la 4e place au concours de Miss Europe Continental 2016 en Italie.

(Photo : Bjorn Van Ryckeghem)

- Margo Lefevre (Montigny-le-Tilleul) : elle est active comme mannequin, modèle et figurante (notamment dans 'Supercondriaque' avec Dany Boon)

(Photo : Bjorn Van Ryckeghem)

- Tania Vandenberghe (Florennes) : candidate Miss Namur pour Miss Belgique 2016

- Florence Horman (Fauvillers) : active comme mannequin et modèle et elle a défilé pendant le Fashion Week à New York. Plus d’infos en cliquant ici

- Fatim Diallo (Bruxelles): Miss West Africa Belgium 2016 & Miss Guinée Belgique 2015

(ici avec Kimberley Xhofleer)

- La Brugeoise Caro Verlé qui a été élue Première Dauphine de Miss Tourism Queen International 2016 en Chine

- La Hollandaise Kimberley Xhofleer qui a été élue Miss Beauty Of The Netherlands 2016 :