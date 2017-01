Fusillade au centre islamique de Québec: six morts, huit blessés, deux suspects interpellés...

Deux hommes aux visages masqués se sont introduits dans l’enceinte du centre culturel vers 19h15 dimanche (lundi 00h15 GMT), ont raconté des témoins sur les télévisions.

Un important dispositif policier s’est mis rapidement en place aux alentours, et les premiers blessés étaient soignés dans des ambulances sur place.

« On me dit qu’il y a au moins cinq morts », a déclaré Mohammed Yangi, président du Centre culturel islamique de la capitale québécoise.

Un porte-parole de la police de Québec a confirmé sur les chaînes de télévision qu’il y avait six morts et huit blessés.

Une vaste opération policière a été lancée après la fusillade et deux suspects ont été interpellés, dont un à quelques kilomètres de Québec après avoir pris la fuite.

Tonight, Canadians grieve for those killed in a cowardly attack on a mosque in Quebec City. My thoughts are with victims & their families.