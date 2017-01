Youri Tielemans après Anderlecht – Standard (0-0): "Oublier ce match au plus vite"

Anderlecht avait la possibilité de prendre la tête de la Division 1 en cas de succès face au Standard. Malgré le fait d’avoir évolué à onze contre dix, puis à onze contre neuf, les Mauves ne sont pas parvenus à inscrire le moindre but. Ce 0-0 ne satisfait donc pas les joueurs du Sporting bruxellois.

Dennis Appiah était confiant à la pause au micro de nos confrères de Proximus TV et Voo Foot. Il faut dire que le Standard était réduit à dix depuis la 2e minute de jeu suite à l’exclusion de Mladenovic. « À onze contre dix, c’est toujours plus simple. Le Standard va baisser physiquement. Ce sera à nous d’en profiter ».

Mais les Rouches ont su se montrer solidaires. Quant à Gillet, il a réalisé plusieurs arrêts de très grande classe, préservant ses filets inviolés malgré un nouveau coup dur et l’exclusion de Belfodil en fin de partie. « C’est un énorme gâchis. On doit oublier ce match au plus vite », pestait Tielemans, toujours à la télévision, après le coup de sifflet final. Une déclaration compréhensible vu le nombre de tentatives cadrées des visités.