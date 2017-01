Aleksandar Jankovic revient sur l'exclusion de Mladenovic: "Pour diriger un tel match, il faut davantage de souplesse"

Aleksandar Jankovic est le premier « Liégeois » à avoir été interviewé par nos confrères de Proximus TV et de Voo Foot après le Clasico entre Anderlecht et « son » Standard (0-0). Dans un premier temps, il est revenu sur l’exclusion de Mladenovic en tout début de partie, un joueur qui a donné un coup de coude à Chipciu. « Dommage pour le match. Dommage pour le derby. Dommage pour le football. Nous n’avons pas su voir un match à onze contre onze ».

Avant d’embrayer : « Cette carte rouge est très légère. On ne prend jamais une telle décision dans ce genre de match. C’est vraiment dommage. Mais nous nous sommes bien battus, nous avons souffert ensemble et nous avons résisté. Ce point est largement mérité. Quant à Mladenovic, il est sûr et certain qu’il n’a pas donné de coup. Il ne méritait donc pas ce carton roug e ».

Cette décision arbitrale était donc au centre de cette interview. « Il s’agit d’une réaction du juge de touche. Pour diriger un tel match, il faut davantage de souplesse, davantage de feeling ».