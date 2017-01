Paul Furlan revient sur le dossier Publifin: "Je n'ai pas de rancune, mais de la mémoire"

Quelques jours après sa démission en tant que ministre wallon, Paul Furlan reprend déjà les rênes de sa Ville dès ce lundi pour le collège communal. L’affaire Publifin derrière lui, le désormais bourgmestre affirme ne pas avoir de rancune et être plus serein. Jamais bien loin de Thuin, il va dorénavant consacrer son temps à faire avancer quelques dossiers.

« Je suis plus serein qu’il y a quelques jours. Je n’ai pas de rancune, mais de la mémoire. Je vais travailler au parlement sur ce sujet Publifin et rétablir mon honneur dans cette affaire. En tant que parlementaire, j’ai désormais retrouvé une certaine liberté de parole et je compte bien l’utiliser », nous a confié Paul Furlan.

