Mouscron – Eupen (3-0): les Hurlus se donnent une chance de maintien, Eupen perd confiance avant sa demi-finale de Coupe

Mouscron n’est plus qu’à un petit point de quitter la lanterne rouge qu’Eupen voit de plus en plus se rapprocher. Une mauvaise opération pour les Pandas qui accueillent Zulte Waregem ce mercredi pour la demi-finale de la Coupe de Belgique.

Les supporters d’Eupen avaient déjà tous en tête la demi-finale retour de Coupe de Belgique contre Zulte Waregem, ce mercredi. Mais avant ce rendez-vous, un autre match tout aussi important était prévu ce dimanche soir. Hurlus et Pandas, qui se retrouvaient dès 20h, sont en effet en bas de tableau en Division 1. Une situation préoccupante, surtout pour le REM, lanterne rouge de la série. Mais Eupen n’avait que six points d’avance sur les Mouscronnois avant cette joute.

Dès le début du match, les Pandas ne tardaient pas à se créer une première occasion d’ouvrir la marque. Bien placé dans le rectangle, Sylla était à la retombée d’un centre d’Al-Abdulrahman, mais sa tête s’écrasait sur la barre de Delac. S’en suivit un quart d’heure de jeu où les deux équipes évoluaient sur un faux rythme, avant que le nouvel attaquant hurlu Deivydas Matulevicius offre l’avantage à Mouscron. Le Lituanien, qui s’était bien positionné au petit rectangle, profitait d’un superbe centre à ras de terre de Markovic et n’avait plus qu’à pousser la balle au fond des filets.

Juste avant la pause, Diedhiou s’écroulait dans le rectangle après un duel avec Diallo. Les Hurlus héritaient alors d’un penalty et Markovic le transformait, sans trembler, d’une superbe Panenka.

Au retour des vestiaires, ce diable de Diedhiou, décidément en verve face à cette équipe d’Eupen méconnaissable par rapport au match de jeudi contre le Standard, creusait un peu plus l’écart et tuait tout espoir pour les Eupenois. Bien placé au premier poteau, l’attaquant ne se faisait pas prier pour reprendre le centre de Tirpan et mettre le cuir au fond des filets.

Mouscron se contentait alors de gérer le match et s’assurait les trois points. Grâce à cette victoire, les Hurlus comptent désormais 18 points et ne sont plus qu’à une unité de Westerlo. Côté eupenois, cette défaite risque de miner un peu plus la confiance des Pandas après le nul concédé en toute fin de match face au Standard, et avant de recevoir Zulte Waregem pour la demi-finale de la Coupe.