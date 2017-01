Primaire à gauche: Benoît Hamon sera le candidat socialiste à l'élection présidentielle française

Benoît Hamon l’a largement emporté face à Manuel Valls, ce dimanche, au second tour de la primaire socialiste élargie et sera donc le candidat du PS à l’élection présidentielle, ont annoncé plusieurs sources PS à l’AFP.

Benoît Hamon s’est imposé avec 58,65% des suffrages, contre 41,35 à Manuel Valls. Des chiffres encore partiels, seuls 60 % des bureaux ayant été dépouillés à cette heure.

« Benoît Hamon l’a emporté nettement, et je tiens chaleureusement à le féliciter », a réagi très rapidement Manuel Valls. « Il est désormais le candidat de notre famille politique et il lui appartient de mener à bien la belle mission du rassemblement », a ajouté M. Valls, qui avait quitté le gouvernement début décembre pour mener campagne, quelques jours après l’annonce par François Hollande qu’il ne briguerait pas un second mandat à l’Elysée.