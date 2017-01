Lessines: un plongeur quinquagénaire du club d'Enghien décède dans une carrière

Selon les secouristes, il s’agit d’un plongeur qui avait de 15 à 20 ans d’expérience. Dimanche midi, les membres d’un club de Bruxelles et d’un second d’Enghien effectuaient un exercice de plongée dans la carrière implantée le long de la chaussée d’Enghien à Lessines.

Bien connue dans le milieu de la plongée, cette carrière descend jusqu’à 35m de profondeur. Vers 13h, lors de la remontée en surface, les sportifs du CPE ont remarqué l’absence d’un de leurs membres.

Immédiatement, les services de secours de Lessines ont été alertés et sont intervenus. Dans la foulée, les pompiers-plongeurs de la zone de secours de Wallonie picarde ont été appelés en renfort.

Venant des casernes d’Antoing, Tournai et Comines, six plongeurs ont été dépêchés sur les lieux. Epaulés par certains plongeurs des deux clubs, les pompiers-plongeurs ont entrepris des recherches. Vers 15h15, le corps du disparu, qui n’était pas en surface, a été repéré et remonté sur les rives de la carrière. «On ignore pour le moment les causes de ce décès», nous précisait à 16h le capitaine Eric Stasic.