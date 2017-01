Ishak Belfodil plus motivé que jamais pour le Clasico: "J'ai tellement connu de déconvenues, je ne peux plus me permettre d'échouer"

Jeudi passé, le Standard se rendait à Eupen, match piège par excellence en raison des affres du temps mais également de l’impétuosité locale. Une frivolité qui a permis aux Germanophones de mener jusque dans les dernières minutes, moment choisi par Ishak Belfodil pour s’arracher une dernière fois et ce, au grand dam d’un Hendrik Van Crombrugge aussi passif que fautif. Un jusqu’au boutisme de l’avant liégeois qui a rapporté un point inespéré pour ses couleurs. Un exemple à suivre dans le vestiaire.

« Rien ne vient de lui-même, surtout pas dans un monde de requins comme celui du foot », glissait-il récemment dans les colonnes du Standard Magazine. « Vous devez donc vous arracher et ce, peu importe votre position au classement. Une remarque qui peut se répercuter d’un point de vue personnel car, bien que je sois dans une bonne dynamique actuellement, je ne peux pas commencer à me reposer sur mes lauriers. Celui qui fait cela va droit dans le mur et j’ai tellement connu des déconvenues que je ne peux plus me permettre d’échouer… »

Des mots frappés de maturité. L’Algérien, pourtant proche d’un départ du côté d’Everton voici quelques jours, a épaté tout son monde en raison de son professionnalisme et de son bonheur de porter les couleurs des Principautaires. Une joie qui ne s’est nullement étiolée au moment d’apprendre que son désir de rejoindre la Premier League ne se ferait pas. « En toute franchise, voilà un petit temps que je n’avais plus ressenti ce bonheur d’évoluer chaque semaine sur les pelouses. J’avais donc besoin de me ressourcer et le Standard est arrivé au meilleur moment. Dans les médias, j’ai pu lire que certaines personnes me remerciaient d’avoir effectué des efforts financiers pour venir ici mais l’argent n’est pas le plus important. Il ne l’est plus du moins… Désormais, j’entends prendre du plaisir, jouer avec le cuir comme un gamin tout en me fixant des objectifs en termes d’équipe ».

Une ambition naturelle qui doit servir d’exemple à ses partenaires, souvent englués dans une monotonie morale. En d’autres termes, si les Standarmen veulent décrocher leur ticket pour les prochains Playoffs 1, il est temps de se bouger autant que l’ancien sociétaire de Lyon… « Mon passé m’a conféré un statut de leader », conclut-il. « Donc, je m’efforce d’expliquer certaines choses aux nombreux jeunes présents dans le noyau. Un statut de titulaire ne dépend pas uniquement de vos qualités footballistiques, il provient également et surtout de votre philosophie au quotidien. J’ai connu de nombreux joueurs qui manquaient de précision dans leurs passes ou qui se montraient bien moins techniques que moi. Cela étant, leur caractère et leur implication dans la vie du club étaient immenses, donc ils faisaient partie des premiers noms couchés sur le papier du onze de base. Pour viser les sommets, vous devez vous arracher… » Une phrase résumant à merveille la mission qui attend les Rouches au Parc Astrid.