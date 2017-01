François Fillon a pris la parole devant ses partisans: "Moi, j'ai le cuir solide, mais laissez ma femme en dehors de ça" (direct vidéo)

François Fillon, le candidat des Républicains à la présidentielle française, organise ce dimanche un grand meeting porte de la Villette, à Paris, alors que se tient parallèlement le second tour des primaires de la gauche.

François Fillon et son épouse Penelope, les yeux embués, ont été ovationnés par des milliers de militants LR à leur arrivée. M. Fillon et son épouse, soupçonnée d’emplois fictifs, ont été acclamés à leur entrée dans la salle bondée (13.500 personnes inscrites, selon les organisateurs). Sous les cris de «Penelope, Penelope», Mme Fillon s’est vu offrir un bouquet de fleurs.

Après avoir salué les principaux ténors du parti Les Républicains, le couple Fillon s’est ensuite installé au premier rang, visiblement ému et les yeux embués.

Triomphalement désigné candidat le 27 novembre à l’issue de la primaire de la droite, M. Fillon, qui tente de relancer une campagne patinant depuis plusieurs semaines, devait prendre la parole vers 15h45.

Les ex-candidats à la primaire de la droite sont présents au meeting, sauf Nicolas Sarkozy.

En prenant la parole, François Fillon a assuré qu’il avait « le cuir solide » mais a demandé « qu’on laisse sa femme en dehors de ce débat politique ». « À travers Penelope, on cherche à me casser. Moi, je n’ai peur de rien, j’ai le cuir solide. Si on veut m’attaquer, qu’on m’attaque droit dans les yeux, mais qu’on laisse ma femme en dehors de ce débat politique », a-t-il déclaré.