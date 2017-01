Il manque 800 millions pour le RER: la Cour des comptes pointe la responsabilité des gouvernements depuis dix ans

«La (mauvaise) ’priorisation’ des dépenses est également mise en cause, notamment concrétisée par les budgets alloués à la construction de gares pharaoniques au détriment du RER et des utilisateurs du rail dans leur ensemble», constate M. Cheron.

Le rapport de la Cour des comptes souligne qu’il manque au moins 800 millions d’euros pour finaliser la mise en oeuvre du RER. Le ministre de la Mobilité François Bellot a indiqué samedi que ce montant pourrait même atteindre 1,1 milliard d’euros. Il appelle à se projeter dans l’avenir. «Ecolo n’est pas surpris par le montant de minimum 800 millions d’euros manquant à la finalisation du RER et s’inquiète de la faiblesse de réaction du ministre de la Mobilité François Bellot. Ce dernier avait en effet annoncé, en juillet 2016, un milliard d’investissement dans le rail, dont une petite partie seulement serait consacrée au RER. Le ministre semble par ailleurs se résigner à une finalisation du RER en 2027-2028», répliquent les Verts.

«Nous ne pouvons pas accepter ce terme. La mobilité dans, vers et autour de Bruxelles est catastrophique. Il faut arrêter les solutions en demi-teinte et les investissements tellement timides qu’ils ne portent aucun fruit, le tout au détriment des contribuables et des navetteurs qui subissent les désagréments de ces chantiers qui n’en finissent pas», a ajouté Marcel Cheron.

Rappelant que la FEB chiffre à 8 milliards le coût des embouteillages, le député écologiste estime qu’il est temps d’«enfin finaliser ce RER, en accélérant les procédures, notamment pour les permis, via des procédures d’urgence».

Ecolo demande que le rapport de la Cour des comptes soit débattu le plus rapidement possible au Parlement, en présence des auditeurs, des dirigeants d’Infrabel et de la SNCB, «ainsi que des responsables politiques qui ont géré ce département ces dix dernières années». Les écologistes entendent ainsi trouver des réponses concrètes sur les causes qui ont mené à cette situation de carence des moyens, de trouver des solutions budgétaires pour finaliser le RER, et d’empêcher de refaire les mêmes erreurs à l’avenir.