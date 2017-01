Restrictions d'accès au territoire américain: pas de répercussion à Brussels Airport

Le décret du président Donald Trump interdisant l’entrée aux Etats-Unis aux ressortissants de sept pays majoritairement musulmans (Iran, Irak, Libye, Somalie, Soudan, Syrie, Yémen) a des effets à travers le monde, où des dizaines de passagers se sont vu interdire d’embarquer.

La compagnie néerlandaise KLM notamment a refusé d’embarquer sept personnes pour les Etats-Unis. Aux Etats-Unis mêmes, des dizaines de passagers, entre 100 et 200 selon le quotidien New York Times, ont été interpellés à leur arrivée dans les aéroports américains et menacés d’expulsion, certains alors même qu’ils disposaient d’un visa valide pour s’y rendre, ou d’une carte verte leur permettant un séjour permanent aux Etats-Unis.

A Brussels Airport, le décret présidentiel n’a pas engendré de problèmes particuliers, selon son porte-parole.