De la danse mélangée à de la lutte africaine à Charleroi!

Les spectateurs du PBA n’étaient pas loin d’un millier pour assister, vendredi soir, au spectacle « Clameur des Arènes » qui clôturait une tournée de trois ans ! Partant du rituel de lutte africaine et l’ouvrant plus largement à la lutte en général, Salia Sanou, chorégraphe burkinabé, insiste sur le « poids symbolique d’un combat », dans la défaite autant que dans la victoire.

La troupe recrée l’ambiance des arènes sur une scène réduite à l’essentiel, mais offrant une esthétique puissante et qui colle bien à l’esprit de cette pratique. Un sol blanc sur un fond formé par des sacs de sable rouge. Sur scène : trois danseurs, cinq lutteurs, quatre musiciens et chanteurs pour une métaphore de la lutte quotidienne pour la survie, en quatre tableaux. Les hommes se heurtent, s’empoignent, se repoussent… De leurs corps sculptés d’ébène se dégagent force et violence, mais aussi grâce et élégance.

