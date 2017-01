Le père Samuel en correctionnelle?: il devrait être fixé sur son sort ce lundi

Rédaction en ligne

Le début de l’enquête et les perquisitions remontent à… 2008. Et le volumineux dossier du père Samuel occupe la chambre du conseil de Charleroi depuis maintenant plus de 2 ans ! Il faut dire que ses avocats ont demandé des tonnes de devoirs complémentaires. Sera-t-il fixé sur son sort judiciaire ce lundi ? On verra. Ses avocats ont demandé la réouverture des débats.