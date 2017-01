Athlétisme: Anne Zagré entame la saison indoor avec le troisième temps européen

L’année n’a pas trop mal démarré pour Anne Zagré. L’athlète de l’Excelsior, qui a décidé de faire une saison en salle complète sur 60 m haies, en partie « pour retrouver du plaisir » après son échec aux Jeux olympiques de Rio, a d’emblée égalé le troisième temps européen 2017. Avec un chrono de 8.13, réussi en série, elle a rejoint la Française Valette sur les tablettes continentales derrière l’Allemande Roleder (7.97) et la Biélorusse Talay (8.03), et s’est ainsi approchée de 4 centièmes du minimum qualificatif pour l’Euro en salle de Belgrade (3-5 mars). En finale, elle s’est imposée en 8.14 après avoir commis une petite erreur au départ.

Zagré, dont l’un des objectifs de la saison est de battre son record personnel (8.03) qui date de 2015 et ainsi se rapprocher du record de Belgique d’Eline Berings (7.92), compte bien assurer sa qualification pour Belgrade, mercredi, à Dusseldorf. Ce sera la première étape d’une mini-tournée allemande puisqu’elle s’alignera ensuite à Karlsruhe (4 février) et Berlin (10) avant de courir à Birmingham (18) – ce qui la privera des championnats de Belgique, qui ont lieu le même jour – et, peut-être, à Madrid (24).