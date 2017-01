Harbaoui et Remacle, les sauveurs de Charleroi face à Zulte Waregem (2-1): le Sporting réalise une opération en or

Hamdi Harbaoui espère encore célébrer un but avec le Sporting. © Belga/Kurt Desplenter

Le Sporting Charleroi a remporté une précieuse victoire face à Zulte Waregem (2-1). Les deux but carolos ont été inscrits par Harbaoui et Remacle, deux joueurs qui permettent ainsi aux Zèbres de réaliser une opération en or dans l’optique d’une éventuelle qualification pour les Playoffs 1.

Charleroi avait débuté la deuxième partie de la saison avec vigueur. Vainqueur autoritaire d’Ostende (1-2), le groupe carolo avait ainsi pris place dans le Top 6, synonyme de Playoffs 1 au terme de la phase classique du championnat. Mais les hommes de Felice Mazzù devaient cette fois faire face à un autre concurrent direct aux avant-postes du championnat, Zulte Waregem. Les Flandriens étaient également en verve, enchaînant huit matches sans défaite en Pro League, et s’assurant une solide place sur le podium, aux côtés du FC Bruges et d’Anderlecht. Le Sporting, sans David Pollet, blessé à la cuisse, devait donc une nouvelle fois se montrer costaud dans l’entrejeu pour faire la différence.

Après un début de match pauvre en occasions mais au cours duquel les Zèbres semblaient toutefois dominer leurs adversaires, il fallait attendre la fin de la première période et un but de Hamdi Harbaoui pour voir le Sporting prendre les devants. L’attaquant tunisien, prêté par Anderlecht, ouvrait bien le pied pour tromper Bossut d’une frappe croisée (1-0, 41e). Le Sporting ne passait pas loin de doubler son avantage avant la pause, mais les deux équipes rentraient finalement aux vestiaires sur ce score de 1-0.

Après le repos, les Zèbres manquaient à nouveau la concrétisation de plusieurs balles de break. Tout profit pour les Flandriens… On jouait la 68e minute de jeu lorsque Gueye, à la suite d’un long dégagement et d’une déviation de la tête, profitait d’une intervention manquée du gardien du Sporting pour égaliser ! 1-1, tout était à refaire pour les protégés de Mazzù. Le hic, c’est que ces derniers ne parvenaient plus à accélérer le rythme des débats. Dans ces conditions, le suspense était entier.

Le principal tournant de la rencontre survenait à la 87e. Un coup-franc était sifflé en faveur des visités après une faute très légère. Remacle n’en avait cure. Il décochait un envoi aussi précis que puissant qui transperçait le mur flandrien. Pour le plus grand bonheur des Carolos, la sphère terminait sa course au fond des filets du pauvre Bossuyt. 2-1, tel était le score final de cette joute. Charleroi réalise donc une opération en or dans l’optique d’une éventuelle qualification pour les Playoffs 1.