Le président de l'Olympic de Charleroi répond aux inquiétudes des supporters

En fait, ce transfert est tombé à l’improviste… Un manager anglais nous a contactés en déclarant qu’il avait un joueur intéressant sous la main à nous proposer. Au départ, nous n’étions pas vraiment intéressés vu que nous avions effectivement fixé la priorité sur un défenseur central depuis plusieurs mois. Mais après m’être renseigné à son sujet sur le net et avoir regardé des vidéos, je me suis dit que c’était une occasion à ne pas louper. Il a une grande expérience et une très bonne mentalité. De plus, avec un joueur comme lui en soutien, les opportunités de but seront plus nombreuses. C’est aussi une manière de renforcer l’attaque.