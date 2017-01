Aéroport de Charleroi: le nouveau terminal T2 en service dès ce lundi

Terminé dans un temps record, le nouveau terminal 2 est paré au décollage. Il a réussi une série de tests réussis cette semaine.

D’une superficie de 5.800 m², le terminal 2 se compose de huit comptoirs d’enregistrement, trois portes d’embarquement et deux bandes pour la reprise bagages aux arrivées. Il dispose également de toutes les facilités nécessaires et présentes au sein du terminal 1, à savoir Wifi gratuit illimité, lounge, points de vente HORECA et un duty free pour le shopping pré-départ.

Dorénavant, les vols à destination de l’espace Schengen pourront partir du terminal 1 ou 2. La signalétique a été adaptée et un code couleur pour les informations relatives aux différents terminaux a été mis en place pour permettre un accès facile à tous. Les informations relatives au terminal 1 sont en orange et celles du T2 sont en vert-jaune.

Le vol Ryanair à destination de Budapest de ce lundi 30 janvier sera donc le premier d’une longue série à partir depuis le terminal 2. « Ce développement était nécessaire à la croissance et à la diversification de nos activités. À terme, grâce au terminal 2, nous pourrons atteindre les dix millions de passagers. Le T2 sera, dans un premier temps, ouvert aux heures de pointe et permettra de désengorger le terminal T1, pour permettre un accueil des passagers plus confortable », se réjouit Jean-Jacques Cloquet, administrateur délégué de BSCA.