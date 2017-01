Opération «100 Patrons»: 10 ans de speed-coaching au Cercle de Wallonie

Chaque année depuis 2008, les membres du Cercle de Wallonie - et du Cercle Chapel depuis l’année dernière - mettent leur expertise à la disposition de l’opération de coaching individuel «100 Patrons». Sudpresse, Securex et Trace vous fixent rendez-vous le 4 février à Namur, le 11 février à Waterloo ou le 18 février à Liège.

Installé au Château Mélot depuis 2004, le Cercle de Wallonie est un lieu de networking, d’échange entre patrons et décideurs. Avec l’opération imaginée en 2008 par André Van Hecke, le « Wallonie » ouvre chaque année ses portes à des travailleurs installés dans leur vie professionnelle, sur le point d’opérer une réorientation ou toujours en quête d’une première expérience.

De 9h à 13h, chaque patron a la possibilité de recevoir en face à face 21 personnes durant dix minutes. Les visiteurs s’inscrivent à l’avance sur le site www.100patrons.be géré par les équipes de Trace. La plate-forme reste ouverte jusqu’à la veille de chaque matinée. Les inscriptions sur place, le jour J, sont impossibles.

C’est André Van Hecke, spécialiste des réseaux et des interactions, qui a imaginé et développé l’opération «100 Patrons pour 100 Jobs» - rebaptisée depuis «100 Patrons» pour accentuer le fait qu’il ne s’agit pas d’un salon de l’emploi du type de «Talentum». André Van Hecke n’est plus l’administrateur-délégué du Cercle de Wallonie et du Cercle Chapel. Il souhaite plein succès à la nouvelle équipe pour la dixième édition de « 100 Patrons » qui sera portée à Namur, Waterloo et Liège par Pierre Rion, président du Cercle de Wallonie et business-angel, et par l’homme de média Amid Faljaoui, nouveau directeur général du Cercle de Wallonie.

« S’ils sont patrons, c’est qu’ils possèdent un « plus » que les autres n’ont pas », embraye Amid Faljaoui, chroniqueur économique sur Classic 21/ Musiq 3 depuis 10 ans, directeur du Trends et du Vif, taillé pour les relations publiques et le networking. « Comme ce ne sont pas des coachs professionnels pour la plupart, ils vont « to the point », toujours avec tact. Ils ont à cœur également de montrer leur intérêt pour la Wallonie. Pour toutes ces raisons, leurs conseils valent leur pesant de plutonium. Pour toutes ces raisons j’invite les personnes qui nous lisent à nous rejoindre. « 100 Patrons » brise les cloisonnements ».

Selon les cas, les conseils des patrons porteront sur la présentation du CV, sur l’attitude ou encore sur la pertinence de telle option stratégique, à la lumière de la propre expérience des patrons. Ceux-ci ont en plus la possibilité de recommander en direct un visiteur à un autre patron, qui aura à son tour l’opportunité d’échanger, d’écouter et, peut-être, d’éprouver un coup de foudre professionnel. Il y en a eu plus de 100 au décompte de chacune des éditions précédentes. « Pour les visiteurs, c’est vraiment une occasion unique de rencontrer directement des patrons à l’écoute, bienveillants et solidaires de leur démarche », conclut Pierre Rion. « C’est certainement une grande fierté pour le Cercle de Wallonie de célébrer la dixième édition de son speed-coaching. Je suis chaque fois rentré chez moi éprouvé par la densité des rendez-vous, mais toujours avec le sentiment d’avoir été utile ».